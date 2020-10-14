Конвектор электрический NeoClima Comforte настенный 1500ВТ IP24 15М² 21797 Россия
Приборы отопительные электрические
от 3618₽
Конвектор электрический Timberk PS1 RSE 2500 2500ВТ IP24 25М²
Приборы отопительные электрические
Не указана
Конвектор электрический NEOCLIMA Comforte T2.0 2000ВТ
Приборы отопительные электрические
от 2040₽
Конвектор электрический настенный Рэсси 800 800ВТ 220-240В IP44 15М2 300х1200х60ММ
Приборы отопительные электрические
от 8736₽
Конвектор электрический настенный Рэсси 650 650ВТ 220-240В IP44 12М2 580х1000х30ММ
Приборы отопительные электрические
от 7752₽
Конвектор электрический Ballu Solo BEC/SM-2000 напольный 2000ВТ IP24 до 25М² напряжение 220 В/50 Гц Номинальный ток 8.7А, Класс электрозащиты I класс, 830х400х84ММ
Приборы отопительные электрические
от 2596₽
Конвектор электрический ATLANTIC F-17 настенный/напольный, горизонтальной установки 1500ВТ 513615
Приборы отопительные электрические
Не указана
Конвектор электрический "ATLANTIC F-118" 2000ВТ 16М² защита от влаги
Приборы отопительные электрические
Не указана
Электроприбор для отопления регулятор отопления Взлет РО-2М 6ВТ опросный лист 8837.РП.0.001-ОВ.ОЛ1
Приборы отопительные электрические
от 53690₽
Электрокалорифер взрывозащищенный ВНУ-2000В1 2000ВТ 220В 2ExmbIIT4(T3) X IP67
Приборы отопительные электрические
Не указана
Тепловентилятор электрический Тропик ТПЦ-2 2КВТ ТЭН 2 450М3/Ч 220В 267х305х371ММ 5.5КГ с терморегулятором ТУ 3468-001-33666665-99 Россия
Приборы отопительные электрические
от 6840₽
Электроприбор для отопления Комплект теплого пола Теплолюкс ProfiMat160
Приборы отопительные электрические
от 2365₽