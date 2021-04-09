Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки для внутренней прокладки F/UTP 24AWG одножильный (solid) LSZH оранжевый Cat 5e бухта 305М Hyperline FUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-OR-305 (FTP4-C5E-SOLID-LSZH-OR-305)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки для внутренней прокладки F/UTP 24AWG одножильный (solid) LSZH оранжевый Cat 5e бухта 305М Hyperline FUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-OR-305 (FTP4-C5E-SOLID-LSZH-OR-305)- Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки