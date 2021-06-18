Характеристики

Марка светодиода OSRAM DURIS Напряжение питания пер. тока, В - от 140 до 265 Потребляемая мощность, Вт – 46 Световой поток – 5060 Лм Цветовая температура, К – 4000 Температура эксплуатации, ⁰С - от -40 до +50 Вид климатического исполнения - УХЛ 4 Класс защиты от поражения электрич. током - 1 Степень защиты - IP40 Тип диаграммы – Д (косинусная) Тип крепления – универсальный Материал стекла - поликарбонат Тип стекла - микро призма Габаритные размеры, мм: ДхШхВ -595х595х40 Масса, не более, 2,6 кг Гарантийный срок эксплуатации, лет 5