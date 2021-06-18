Цена без НДС, руб.
2833,33
Спецификация
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Характеристики
Марка светодиода OSRAM DURIS
Напряжение питания пер. тока, В - от 140 до 265
Потребляемая мощность, Вт – 46
Световой поток – 5060 Лм
Цветовая температура, К – 4000
Температура эксплуатации, ⁰С - от -40 до +50
Вид климатического исполнения - УХЛ 4
Класс защиты от поражения электрич. током - 1
Степень защиты - IP40
Тип диаграммы – Д (косинусная)
Тип крепления – универсальный
Материал стекла - поликарбонат
Тип стекла - микро призма
Габаритные размеры, мм: ДхШхВ -595х595х40
Масса, не более, 2,6 кг
Гарантийный срок эксплуатации, лет 5