Характеристики

Прочные зубочистки ЛАЙМА в индивидуальной упаковке являются отличным выбором для заведений общественного питания. Выполнены из древесины березы. Не слоятся и не ломаются, что делает их безопасными для зубной эмали. Подходят для ухода за полостью рта в течение всего дня. Зубочистки не содержат красителей и вредных пропиток. В пластиковой упаковке содержится 1000 зубочисток длиной 65 мм.