Галоши защитные Visitor средство дополнительной защиты ног резина на основе нитрильного каучука запяточный ремень с липучкой внутренний металлический подносок 5.345

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Галоши защитные Visitor средство дополнительной защиты ног резина на основе нитрильного каучука запяточный ремень с липучкой внутренний металлический подносок 5.345- Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки