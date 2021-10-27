Весы товарные Масса TB-S-200.2-3 200КГ 20/50Г 510х400ММ Ethernet, USB, RS-232 с терминалом AB (RUEW)

Спецификация
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Характеристики
с возможностью печати этикеток (весовой модуль)
Предел взвешивания: 200 кг
В комплетке с терминалом AB (RUEW)
Регионы поставки
Ростовская область, Пермский край, Московская область, Тамбовская область, Самарская область, Тюменская область, Челябинская область, Новосибирская область, Нижегородская область