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    Главная / Торговый портал / Машины и приборы для механизации кухонных работ / Кофемашина автоматическая Franke A200 MS1 2G H1 4Л 2750ВТ серебристый 340х560х604ММ 25КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кофемашина автоматическая Franke A200 MS1 2G H1 4Л 2750ВТ серебристый 340х560х604ММ 25КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кофемашина автоматическая Franke A200 MS1 2G H1 4Л 2750ВТ серебристый 340х560х604ММ 25КГ- Машины и приборы для механизации кухонных работ
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    Кофемашина автоматическая Franke A200 MS1 2G H1 4Л 2750ВТ серебристый 340х560х604ММ 25КГ

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    Цена
    от 370626,23
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    Поставщики
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      400000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      480000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      480000c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      339166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      407000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      407000c НДС
    • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      338765
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      406518
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      406518c НДС
    • ООО "ТОРГОВЫЙ ДИЗАЙН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      316500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      379800
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      379800c НДС
    • ООО "РИКОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      308855,19
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      370626,23
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Кофемашина Franke A200 MS1 2G H1 S1. Полностью автоматическая кофеварочная машина. В комплектации молочная система, две встроенных кофемолки, встроенный вывод для горячей воды, автостим. Мощность кофемашины: 2,4 -2,75кВт, напряжение, напряж 220 В
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      370626,23c НДС

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