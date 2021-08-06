Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кофемашина автоматическая Franke A200 MS1 2G H1 4Л 2750ВТ серебристый 340х560х604ММ 25КГ- Машины и приборы для механизации кухонных работ
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Характеристики
Кофемашина Franke A200 MS1 2G H1 S1.
Полностью автоматическая кофеварочная машина.
В комплектации молочная система, две
встроенных кофемолки, встроенный вывод для
горячей воды, автостим. Мощность кофемашины:
2,4 -2,75кВт, напряжение, напряж 220 В