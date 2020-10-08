Станок электромеханический зиговочный R1 220В 550ВТ 1200х450х600ММ 50КГ для гофрирования, формирования замка, отгиба кромки, отбортовки торцов труб и других операций с металлом толщиной до 1.2ММ набор роликов S7- 2.7, S13-6, S6-5, S15, S14, S10, S1-2, S1-3, S1-4 ООО "МОССклад" 2 скоростных режима работы

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок электромеханический зиговочный R1 220В 550ВТ 1200х450х600ММ 50КГ для гофрирования, формирования замка, отгиба кромки, отбортовки торцов труб и других операций с металлом толщиной до 1.2ММ набор роликов S7- 2.7, S13-6, S6-5, S15, S14, S10, S1-2, S1-3, S1-4 ООО "МОССклад" 2 скоростных режима работы- Станки для прочих видов обработки металлов резанием