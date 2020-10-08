Цена без НДС, руб.
199583,33
Спецификация
Производство металлообрабатывающих станков
Характеристики
Электромеханическая зиговочная машина R1 применяется для гофрирования,
формирования замка, отгиба кромки, отбортовки торцов труб и других
операций с металлом толщиной до 1.2 мм;
Удобный литой корпус и прочная сварная подставка;
В комплекте большой набор роликов для различных зиговочных операций: S7-
2.7, S13-6, S6-5, S15, S14, S10, S1-2, S1-3, S1-4;
Станок имеет два скоростных режима работы;
Опционально поставляется педаль VARIO для бесступенчатого управления
скоростью вращения роликов, а также возможно подключение 2-х педалей для
левого и правого вращения