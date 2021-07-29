Шкаф для документов закрытый Vasanta V-652 820х440х785ММ дуб Кентербери ЛДСП 2-дверный низкий со стеклом
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Характеристики
Шкаф низкий со стеклом.Серия Vasanta. Артикул: V-652 (состоит из V-65 + V-014).Корпус ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм. Стекло тонированное в алюминиевом профиле. Фурнитура производства фирмы Hettich (Германия). Размер: 820х440х785 мм. Цвет Дуб Кентербери. ВLUMOTION-механизм для мягкого и бесшумного.