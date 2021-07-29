Шкаф для документов Vasanta V-665 820х440х1490ММ дуб Кентербери ЛДСП 2-дверный средний со стеклом
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Характеристики
Шкаф средний со стеклом.Серия Vasanta. Артикул: V-665 (состоит из V-66 + V-024).Корпус ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм. Стекло тонированное в алюминиевом профиле. Фурнитура производства фирмы Hettich (Германия). Размер: 820х440х1490 мм. Цвет Дуб Кентербери. ВLUMOTION-механизм для мягкого и бесшумного.
Минимальная партия
1000
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24135₽c НДС
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