Кресло для посетителей Бюрократ T-8010N-LOW-V искусственная кожа/хром черный на полозьях

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для посетителей Бюрократ T-8010N-LOW-V искусственная кожа/хром черный на полозьях- Мебель для офисов и предприятий торговли