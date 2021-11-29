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    Главная / Торговый портал / Полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм / Лента алюминиевая клейкая FIT 50ММх50М
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Лента алюминиевая клейкая FIT 50ММх50М

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Лента алюминиевая клейкая FIT 50ММх50М- Полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм
    5
    Лента алюминиевая клейкая FIT 50ММх50М

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 426,6
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "МИЛЛИОН ИНСТРУМЕНТОВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      525
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      630
      Спецификация
      Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      630c НДС
    • ООО "СОЛИОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      505
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      606
      Спецификация
      Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      606c НДС
    • ООО "СФЕРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      366,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      440
      Спецификация
      Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      440c НДС
    • ООО "ЗАПСИБИНВЕСТГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      355,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      426,6
      Спецификация
      Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Томская область
      Подробнее
      426,6c НДС
    • ООО "Аверс"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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