Спецификация
Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
ТМ: Liebherr Артикул: T 1410-21 Общий объем 138 л Объем холодильной камеры 138 л Корпус Количество камер 1 Количество компрессоров 1 Открытие дверцы направо Уровень шума Максимальный уровень шума 38 дБ Система размораживания Разм. холод. камеры автомат.(капельное) Энергоэффективность Класс энергоэффективности A+ Энергопотребление в год 118 кВтч Климатический класс Климатический класс SN-ST Управление Тип управления механический Освещение Освещение холод. камеры Да Тип освещения лампа накаливания Полки холодильной камеры Полок в холодильной камере 4 Полок на двери хол. камеры 3 Материал Материал полок стекло Дверь Количество дверей 1 Перенавешиваемые двери Да Подогрев контура двери Да Цвет Цвет белый Вес Вес 33.4 кг Габаритные размеры Высота 85 см Ширина 50 см Глубина 62 см Liebherr-Hausgeraete Marica EOOD/ Болгария