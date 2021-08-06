Морозильник бытовой Hotpoint-Ariston 204Л A+ 275КВТЧ No Frost 1500х600х640ММ 56КГ HFZ 6150 W

Характеристики

ТМ: Hotpoint-Ariston Артикул: HFZ 6150 W Общий объем 204 л Корпус Количество камер 1 Тип компрессора стандартный Открытие дверцы направо Уровень шума Максимальный уровень шума 44 дБ Система размораживания Разм. мороз. камеры автомат.(No Frost) Энергоэффективность Класс энергоэффективности A+ Энергопотребление в год 275 кВтч Климатический класс Климатический класс SN-T Производительность Мощность замораживания 10 кг/сутки Управление Тип управления электронный Сенсорная панель управления Да Экран Тип дисплея символьный Режимы работы Режим суперзамораживания Да Безопасность Свет.сиг. двери мороз.к-ры Да Звук.сиг. двери мороз.к-ры Да Хранение при откл. питания 15 ч Дверь Количество дверей 1 Материал двери. металл Перенавешиваемые двери Да Тип ручки внешняя Отделения в морозильной камере Отделений в мороз. камере 1 Ящиков в мороз. камере 4 Отсеков для заморозки 2 Морозильная камера Материал ящиков пластик Цвет ящиков прозрачный Комплектация Ванночки для льда 1 шт Цвет Цвет белый Вес Вес 56 кг Габаритные размеры Высота 150 см Ширина 60 см Глубина 64 см АО "ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ"/ Россия