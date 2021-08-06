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    Главная / Торговый портал / Морозильники бытовые / Морозильник бытовой Indesit 214Л B 376КВТЧ ручная разморозка 1500х600х640ММ 56КГ IDU 0150
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    Морозильник бытовой Indesit 214Л B 376КВТЧ ручная разморозка 1500х600х640ММ 56КГ IDU 0150

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Морозильник бытовой Indesit 214Л B 376КВТЧ ручная разморозка 1500х600х640ММ 56КГ IDU 0150- Морозильники бытовые
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    Морозильник бытовой Indesit 214Л B 376КВТЧ ручная разморозка 1500х600х640ММ 56КГ IDU 0150

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 30000
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "РамСнабИнвест"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      36920
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      44304
      Спецификация
      Производство холодильников и морозильников
      Характеристики
      ТМ: Indesit Артикул: IDU 0150 Общий объем 214 л Корпус Количество камер 1 Тип компрессора стандартный Открытие дверцы направо Уровень шума Максимальный уровень шума 43 дБ Система размораживания Разм. мороз. камеры ручное Энергоэффективность Класс энергоэффективности B Энергопотребление в год 376 кВтч Климатический класс Климатический класс SN-T Производительность Мощность замораживания 10 кг/сутки Управление Тип управления электронный Режимы работы Режим суперзамораживания Да Безопасность Хранение при откл. питания 17 ч Дверь Количество дверей 1 Материал двери. металл Перенавешиваемые двери Да Тип ручки внешняяОтделения в морозильной камере Отделений в мороз. камере 1 Ящиков в мороз. камере 4 Отсеков для заморозки 2 Морозильная камера Материал ящиков пластик Цвет ящиков прозрачный Комплектация Ванночки для льда 1 шт Цвет Цвет белый Вес Вес 56 кг Габаритные размеры Высота 150 см Ширина 60 см Глубина 64 см АО "ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ"/ Россия
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      44304c НДС
    • ООО "ШКОЛЬНЫЙ ДОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      41000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      41000
      Спецификация
      Производство холодильников и морозильников
      Характеристики
      Морозильник Indesit ITU 1175 Общий объем 250 л Разм. мороз. камеры автомат.(No Frost) Тип компрессора стандартный Класс энергоэффективности A+ Мощность замораживания 12 кг/сутки Тип управления электронный Отделений в мороз. камере 1 Ящиков в мороз. камере 7
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Нижегородская область
      Подробнее
      41000c НДС
    • ПИМЕНОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      37990
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      37990
      Спецификация
      Производство холодильников и морозильников
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      37990c НДС
    • ООО "ДИРЕКТ-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      37840
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      37840
      Спецификация
      Производство холодильников и морозильников
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      37840c НДС
    • ООО "АПОГЕЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      31350
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      37620
      Спецификация
      Производство холодильников и морозильников
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      37620c НДС
    • ООО "АЛМИНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      29373
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      35247,6
      Спецификация
      Производство холодильников и морозильников
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      35247,6c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      30000
      Спецификация
      Производство холодильников и морозильников
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      30000c НДС
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      30000
      Спецификация
      Производство холодильников и морозильников
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      30000c НДС

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