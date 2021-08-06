Морозильник бытовой Indesit 214Л B 376КВТЧ ручная разморозка 1500х600х640ММ 56КГ IDU 0150

Характеристики

ТМ: Indesit Артикул: IDU 0150 Общий объем 214 л Корпус Количество камер 1 Тип компрессора стандартный Открытие дверцы направо Уровень шума Максимальный уровень шума 43 дБ Система размораживания Разм. мороз. камеры ручное Энергоэффективность Класс энергоэффективности B Энергопотребление в год 376 кВтч Климатический класс Климатический класс SN-T Производительность Мощность замораживания 10 кг/сутки Управление Тип управления электронный Режимы работы Режим суперзамораживания Да Безопасность Хранение при откл. питания 17 ч Дверь Количество дверей 1 Материал двери. металл Перенавешиваемые двери Да Тип ручки внешняяОтделения в морозильной камере Отделений в мороз. камере 1 Ящиков в мороз. камере 4 Отсеков для заморозки 2 Морозильная камера Материал ящиков пластик Цвет ящиков прозрачный Комплектация Ванночки для льда 1 шт Цвет Цвет белый Вес Вес 56 кг Габаритные размеры Высота 150 см Ширина 60 см Глубина 64 см АО "ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ"/ Россия