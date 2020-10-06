Техническое обслуживание лифта пассажирского 2001ГОД 400КГ на 4 остановки Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание Не указана В корзину

Услуги по замене вертикальных жалюзи, демонтаж и монтаж. Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки от 147975,02 ₽ В корзину

Техническое обслуживание лифта ниже 5 этажей Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание от 6500 ₽ В корзину

Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена тяговых ремней (канатов) Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание от 255864 ₽ В корзину

Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена ролика замка двери шахты Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание от 1827,6 ₽ В корзину

Техническое обслуживание лифта малогрузового на 2 остановки Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание от 3500 ₽ В корзину

Замена опорно-поворотного устройства автомобильного крана КС-45717-1Р Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание Не указана В корзину

Ремонт и техническое обслуживание механизма передвижения крана мостового 1 категории сложности грузоподъемностью свыше 5 до 10Т Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание Не указана В корзину

Услуги по замене вертикальных жалюзи (установка и демонтаж старых) Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки от 902 ₽ В корзину

Техническое обслуживание лифта пассажирского Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание Не указана В корзину

Услуги Услуга по монтажу горизонтальных жалюзи Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки от 875 ₽ В корзину