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    Главная / Торговый портал / Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ / Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой цена из расчёта сметы
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой цена из расчёта сметы

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой цена из расчёта сметы- Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
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    Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой цена из расчёта сметы

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