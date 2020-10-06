Обработка огнезащитная деревянных конструкций чердачных помещений зданий и сооружений с проведением испытаний
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
от 47700₽
Обработка преобразователем ржавчины (фосфатирование) металлических ООО "АНТИКОР-М" Россия
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
Не указана
Обработка огнезащитная конструкций строительных
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
Не указана
Обработка методом ручной очистки металлическими щетками конструкций ООО "АНТИКОР-М" Россия
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
Не указана
Обработка огнезащитная металлических поверхностей ООО "АНТИКОР-М" Россия
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
Не указана
Обработка методом пескоструйной очистки конструкций ООО "АНТИКОР-М" Россия
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
Не указана
Обработка антикоррозийной защитой затворов ООО "АНТИКОР-М" Россия
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
Не указана
Обработка антикоррозийной защитой мостовых кранов без остановки движения ООО "АНТИКОР-М" Россия
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
Не указана
Обработка антикоррозийной защитой конструкций на полиуретановой основе ООО "АНТИКОР-М" Россия
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
Не указана
Обработка антикоррозийной защитой путепроводов ООО "АНТИКОР-М" Россия
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
Не указана
Обработка антикоррозийной защитой резервуаров ООО "АНТИКОР-М" Россия
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
Не указана
Обработка абразивоструйная конструкций с укрывом контрольно-измерительных приборов ООО "АНТИКОР-М" Россия
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
Не указана