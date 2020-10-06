Кабели оптические Кабель оптоволоконный внутризоновый Х-Line GJYXFCH-2-G.657A1 1 модуль стеклопластик небронированный 0.15кН LSZH SM, G.657.A1 2 опт. волокна
Линии (кабели) связи местные
Не указана
Кабели оптические Кабель оптоволоконный внутризоновый Х-Line GJXFH-1-G.657A 1 модуль стеклопластик небронированный 0.15кН LSZH SM, G.657.A1 1 опт. волокно
Линии (кабели) связи местные
Не указана
Техническое обслуживание сетей связи обслуживание внутренних линий связи
Работы по ремонту местных линий электропередачи и связи
от 5565₽
Кабели оптические Кабель оптоволоконный внутризоновый Х-Line GJYXFCH-1-G.657A1 1 модуль стеклопластик небронированный 0.15кН LSZH SM, G.657.A1 1 опт. волокно
Линии (кабели) связи местные
Не указана
Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно цена из расчёта сметы
Работы строительные по строительству коммунальных объектов для электроснабжения и телекоммуникаций
Не указана
Кабели оптические Кабель оптоволоконный внутризоновый Х-Line GJXFH-2-G.657A1 1 модуль стеклопластик небронированный 0.15кН LSZH SM, G.657.A1 2 опт. волокна
Линии (кабели) связи местные
Не указана