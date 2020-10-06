Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводной сети цена из расчёта сметы

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов Оказание услуг по обслуживанию системы газового пожаротушения для нужд УМТСиК ООО "Газпром Трансгаз Ухта" в 2018 году
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
от 272882,08₽
Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов цена из расчёта сметы
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Установка унитазов с бачком присоединенным
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Смена труб канализации
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
от 580,4₽
Смена труб водоснабжения
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Установка унитаза
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Установка умывальника (тюльпан)
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Установка водоподогревателя
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Установка умывальника
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Врезка в сети водоснабжения
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Врезка трубопроводов канализации диаметром 100ММ в действующие внутренние сети
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана