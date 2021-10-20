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    Главная / Торговый портал / Приборы нагревательные для сушки рук электрические / Сушилка для рук электрическая Ballu BAHD-2000DM 2000ВТ 220В 15М/С 224х223х242ММ пластик
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Сушилка для рук электрическая Ballu BAHD-2000DM 2000ВТ 220В 15М/С 224х223х242ММ пластик

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сушилка для рук электрическая Ballu BAHD-2000DM 2000ВТ 220В 15М/С 224х223х242ММ пластик- Приборы нагревательные для сушки рук электрические
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    Сушилка для рук электрическая Ballu BAHD-2000DM 2000ВТ 220В 15М/С 224х223х242ММ пластик

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    Цена
    от 3040
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      7250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      8700c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
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      6500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7800
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Цена без НДС, руб.
      5700
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      6840
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      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
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    • ООО "ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА"
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      Цена без НДС, руб.
      5690
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6828
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "РЕСПЕКТ"
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      5500
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6600
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
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      1
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      6600c НДС
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
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      5490
      Ставка НДС, %
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      6588
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      6588
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    • ООО " НАВИГАТОР С"
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      4850
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5820
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      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
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      Минимальная партия
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      5820c НДС
    • ООО "НПО "ПОТОК"
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      4500
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      20.0
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      5400
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      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
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      4500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5400
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      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
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      Минимальная партия
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      5000
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      Минимальная партия
      1000
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      4099,19
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4919,03
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      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
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      6000
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      4919,03c НДС
    • ООО "ЦЭПРО"
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      4050
      Ставка НДС, %
      20.0
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      4860
      Спецификация
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      Угол обдува рук - 30° Активный инфракрасный сенсор
      Минимальная партия
      6000
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      Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
      Подробнее
      4860c НДС
    • ООО "РОМБИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3750
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4500
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3661,01
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      4320
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      4320c НДС
    • ООО "АЛМИНА"
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      Цена без НДС, руб.
      3500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4200
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      4200c НДС
    • ООО "НЕВАТЕХСЕРВИС"
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      Цена без НДС, руб.
      3500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4200
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
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      Регионы поставки
      Подробнее
      4200c НДС
    • ООО "МЕТУНИВЕРСАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3280
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3936
      Спецификация
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      Характеристики
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      0
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      3936c НДС
    • ООО "ТДАТОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3887
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      3887
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Ballu BAHD-2000DM
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      3887c НДС
    • ООО ТД "РУССКИЙ ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3294,06
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3887
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      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Ballu BAHD-2000DM
      Минимальная партия
      1000
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      3887c НДС
    • ООО "ЯРТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3166
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3799,2
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
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      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3799,2c НДС
    • ООО "ТРЕЙД ПРОЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3085
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3640,3
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      2000 Вт, автоматическое включение/выключение
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Оренбургская область
      Подробнее
      3640,3c НДС
    • ООО ГК "АСТРАХАНЬ-СНАБЖЕНИЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3040
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3587,2
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "ПРОДЭЛ"
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      2800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3360
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      3360c НДС
    • ООО "ПАКС ГРУПП"
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      Цена без НДС, руб.
      2788,13
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3290
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, Московская область, Томская область, Астраханская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика*, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Коми, Воронежская область
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      3290c НДС
    • ООО "ОПТТОРГЮГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2576,27
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3040
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      3040c НДС
    • ООО "ЛАНИСКАН"
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      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
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      Минимальная партия
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