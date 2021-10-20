Сушилка для рук электрическая Ballu BAHD-2000DM 2000ВТ 220В 15М/С 224х223х242ММ пластик
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сушилка для рук электрическая Ballu BAHD-2000DM 2000ВТ 220В 15М/С 224х223х242ММ пластик- Приборы нагревательные для сушки рук электрические
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