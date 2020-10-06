Пруток наплавочный Стеллит Пр-ВЗК 4ММ ГОСТ 21449-75 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки от 7200 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 61-0.5 пруток 5-8ММ 8.5КГ/М3 3.7кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 18-0.5 трубчатый 1.9ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Порошок металлический алюминий+цинк А-80-13 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки от 1458,8 ₽ В корзину

Порошок кобальтовый термохимический ООО "НПО "ЦЕНТРОТЕХ" Порошки кобальтовые Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 40 проволока 2-4ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 2212,8 ₽ В корзину

Штамповка днищ горячая из черных металлов ВСт3сп5 с внутренним диаметром 600 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 6533-78 Поковки, штамповки, кольца титановые от 11109 ₽ В корзину

Диспенсер (дозатор) механический для жидкого мыла Лайма Professional 1000МЛ 601424 Изделия из хрома от 2070 ₽ В корзину

Германий монокристаллический для применения в инфракрасной технике ТУ 48-4-330-75 АО "ГЕРМАНИЙ" Германий необработанный Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 10 чушка 420х210ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Проволока баббитовая БН 0,4-1,1ММ Область применения: моторно-осевые подшипники электровозов, путевых машин, детали тепловозов и другое оборудование тяжелого машиностроения. ГОСТ 1320-74 ЗАО "Завод припоев" Россия Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину