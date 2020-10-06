Пруток наплавочный Стеллит Пр-ВЗК 4ММ ГОСТ 21449-75
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 7200₽
Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 61-0.5 пруток 5-8ММ 8.5КГ/М3 3.7кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОССу 18-0.5 трубчатый 1.9ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Порошок металлический алюминий+цинк А-80-13
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 1458,8₽
Порошок кобальтовый термохимический ООО "НПО "ЦЕНТРОТЕХ"
Порошки кобальтовые
Не указана
Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 40 проволока 2-4ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 2212,8₽
Штамповка днищ горячая из черных металлов ВСт3сп5 с внутренним диаметром 600 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 6533-78
Поковки, штамповки, кольца титановые
от 11109₽
Диспенсер (дозатор) механический для жидкого мыла Лайма Professional 1000МЛ 601424
Изделия из хрома
от 2070₽
Германий монокристаллический для применения в инфракрасной технике ТУ 48-4-330-75 АО "ГЕРМАНИЙ"
Германий необработанный
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОС 10 чушка 420х210ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Проволока баббитовая БН 0,4-1,1ММ Область применения: моторно-осевые подшипники электровозов, путевых машин, детали тепловозов и другое оборудование тяжелого машиностроения. ГОСТ 1320-74 ЗАО "Завод припоев" Россия
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОССу 25-2 проволока 5-8ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана