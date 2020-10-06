Пруток вольфрамовый ВЛ 3ММ ТУ 48-19-27-88 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 63 Т1.0А 1ММ 0.5КГ ГОСТ 21931-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 3931,2 ₽ В корзину

Баббит Б-16 чушка 420х210ММ ГОСТ 1320-74 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 30-2 трубчатый 1.9ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Баббит Б-83 ПтКр 4 ГОСТ 1320-74 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки от 1840 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 40-0.5 проволока 1.2-1.9ММ 9.3КГ/М3 4.4кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Баббит Б-88 Чушка(420х210)ММ Область применения баббита Б88: подшипники, работающие при больших скоростях и высоких динамических нагрузках. Подшипники быстроходных и среднеобортных дизелей. ГОСТ 1320-74 ЗАО "Завод припоев" Россия Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 30-0.5 проволока 2-4ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Баббит Б-83 ПтКР 10ММ ГОСТ 1320-74 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки от 1572 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 проволока 1.5ММ Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Диспенсер (дозатор) бесконтактный для антисептика Playme HS-801 настенный 1000МЛ белый пластик ABS 4хR14/220В Изделия из хрома от 7800 ₽ В корзину