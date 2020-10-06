Германий поликристаллический зонноочищенный Область применения: При производстве халькогенидных стекол, в металлургии ТУ 48-4-546-90 АО "ГЕРМАНИЙ" Германий необработанный Не указана В корзину

Кадмий металлический технический КД0 ПАО "ЧЦЗ" Кадмий необработанный Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый FIT ПОС-61 40х10х40ММ серебристый 0.1КГ 60581 ГОСТ 21931-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 2310 ₽ В корзину

Проволока баббитовая БН 0,4-1,1ММ Область применения: моторно-осевые подшипники электровозов, путевых машин, детали тепловозов и другое оборудование тяжелого машиностроения. ГОСТ 1320-74 ЗАО "Завод припоев" Россия Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 61М проволока 0.4-1.1ММ 8.5КГ/М3 1.1кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 30-2 трубчатый 1.2-1.9ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 61 Пт КР8 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый с флюсом Castolin EcoBraz 38230F Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 36044,63 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 18-0.5 проволока 0.4-1.1ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 35-0.5 проволока 0.4-1.1ММ 9.5КГ/М3 3.9кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Баббит БН Чушка(420х210)ММ ГОСТ 1320-74 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину