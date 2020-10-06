Германий поликристаллический зонноочищенный Область применения: При производстве халькогенидных стекол, в металлургии ТУ 48-4-546-90 АО "ГЕРМАНИЙ"
Германий необработанный
Не указана
Кадмий металлический технический КД0 ПАО "ЧЦЗ"
Кадмий необработанный
Не указана
Припой оловянно-свинцовый FIT ПОС-61 40х10х40ММ серебристый 0.1КГ 60581 ГОСТ 21931-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 2310₽
Проволока баббитовая БН 0,4-1,1ММ Область применения: моторно-осевые подшипники электровозов, путевых машин, детали тепловозов и другое оборудование тяжелого машиностроения. ГОСТ 1320-74 ЗАО "Завод припоев" Россия
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 61М проволока 0.4-1.1ММ 8.5КГ/М3 1.1кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОССу 30-2 трубчатый 1.2-1.9ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОС 61 Пт КР8
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый с флюсом Castolin EcoBraz 38230F
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 36044,63₽
Припой оловянно-свинцовый ПОССу 18-0.5 проволока 0.4-1.1ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 35-0.5 проволока 0.4-1.1ММ 9.5КГ/М3 3.9кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Баббит БН Чушка(420х210)ММ ГОСТ 1320-74
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Не указана
Пруток наплавочный литой композиционный ЗТС 70/30 1.6-3.2ММ 1/16-1/8 ТУ 1983-47819537-001-99 ЗТС 70301632
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Не указана