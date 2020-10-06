Проволока баббитовая БС6 1,2-1,9ММ Область применения: моторно-осевые подшипники электровозов, путевых машин, детали тепловозов и другое оборудование тяжелого машиностроения. ГОСТ 1320-74 ЗАО "Завод припоев" Россия Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый с канифолью Зубр ПОС 40 трубчатый 1ММ 0.1КГ Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Гафний металлический чистый ГФМ-2 АО "УНИХИМ с ОЗ" Россия Гафний и изделия из него, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый Зубр ПОСК 50-18 проволока 1ММ 0.05КГ 55454-050-10 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 35 трубчатый 1.9ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 61-0.5 трубчатый 1.9ММ 8.5КГ/М3 3.7кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Диспенсер (дозатор) для жидкого мыла Potato настенный 800МЛ хром 09536 Изделия из хрома Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 61М проволока 2-4ММ 8.5КГ/М3 1.1кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Виброплощадка СМЖ-539 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки от 40000 ₽ В корзину

Диспенсер (дозатор) для жидкого мыла Tork Elevation S1 1000МЛ белый 110х290х110ММ Изделия из хрома от 2198 ₽ В корзину

Порошок металлический цинковый ПЦ1 класс А ГОСТ 12601-76 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки от 23250 ₽ В корзину