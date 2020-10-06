Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Прутки, профили, плиты, полосы и ленты танталовые / Труба Труба ТВЧ-А-К48-Т5/40-ЛТО 219х8ММ ТУ 1380-036-05757848-2015 ОАО "Выксунский металлургический завод"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Труба Труба ТВЧ-А-К48-Т5/40-ЛТО 219х8ММ ТУ 1380-036-05757848-2015 ОАО "Выксунский металлургический завод"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Труба Труба ТВЧ-А-К48-Т5/40-ЛТО 219х8ММ ТУ 1380-036-05757848-2015 ОАО "Выксунский металлургический завод"- Прутки, профили, плиты, полосы и ленты танталовые
    13
    Труба Труба ТВЧ-А-К48-Т5/40-ЛТО 219х8ММ ТУ 1380-036-05757848-2015 ОАО "Выксунский металлургический завод"

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    Т
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "РЕГЕНЕРАЦИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "АРМАДА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Проволока баббитовая БС6 1,2-1,9ММ Область применения: моторно-осевые подшипники электровозов, путевых машин, детали тепловозов и другое оборудование тяжелого машиностроения. ГОСТ 1320-74 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
    Не указана
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый с канифолью Зубр ПОС 40 трубчатый 1ММ 0.1КГ
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Гафний металлический чистый ГФМ-2 АО "УНИХИМ с ОЗ" Россия
    Гафний и изделия из него, порошки
    Не указана
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый Зубр ПОСК 50-18 проволока 1ММ 0.05КГ 55454-050-10
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 35 трубчатый 1.9ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 61-0.5 трубчатый 1.9ММ 8.5КГ/М3 3.7кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Диспенсер (дозатор) для жидкого мыла Potato настенный 800МЛ хром 09536
    Изделия из хрома
    Не указана
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 61М проволока 2-4ММ 8.5КГ/М3 1.1кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Виброплощадка СМЖ-539
    Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
    от 40000
    В корзину
    Диспенсер (дозатор) для жидкого мыла Tork Elevation S1 1000МЛ белый 110х290х110ММ
    Изделия из хрома
    от 2198
    В корзину
    Порошок металлический цинковый ПЦ1 класс А ГОСТ 12601-76
    Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
    от 23250
    В корзину
    Штамповка горячая для изготовления деталей из пластических металлов сложной конфигурации (ОПК) ГОСТ 12821-80 ГОСТ 12820-80 ГОСТ Р ИСО 4014-2013 ГОСТ 7796-70 ГОСТ 5915-70 ПАО "Мотовилихинские заводы"
    Поковки, штамповки, кольца титановые
    Не указана
    В корзину
    Позвонить