Проволока баббитовая БС6 1,2-1,9ММ Область применения: моторно-осевые подшипники электровозов, путевых машин, детали тепловозов и другое оборудование тяжелого машиностроения. ГОСТ 1320-74 ЗАО "Завод припоев" Россия
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый с канифолью Зубр ПОС 40 трубчатый 1ММ 0.1КГ
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Гафний металлический чистый ГФМ-2 АО "УНИХИМ с ОЗ" Россия
Гафний и изделия из него, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый Зубр ПОСК 50-18 проволока 1ММ 0.05КГ 55454-050-10
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 35 трубчатый 1.9ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 61-0.5 трубчатый 1.9ММ 8.5КГ/М3 3.7кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Диспенсер (дозатор) для жидкого мыла Potato настенный 800МЛ хром 09536
Изделия из хрома
Не указана
Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 61М проволока 2-4ММ 8.5КГ/М3 1.1кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Виброплощадка СМЖ-539
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 40000₽
Диспенсер (дозатор) для жидкого мыла Tork Elevation S1 1000МЛ белый 110х290х110ММ
Изделия из хрома
от 2198₽
Порошок металлический цинковый ПЦ1 класс А ГОСТ 12601-76
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 23250₽
Штамповка горячая для изготовления деталей из пластических металлов сложной конфигурации (ОПК) ГОСТ 12821-80 ГОСТ 12820-80 ГОСТ Р ИСО 4014-2013 ГОСТ 7796-70 ГОСТ 5915-70 ПАО "Мотовилихинские заводы"
Поковки, штамповки, кольца титановые
Не указана