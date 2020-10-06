Труба Труба ТВЧ-А-К48-Т5/40-ЛТО ТУ 1380-036-05757848-2015 ОАО "Выксунский металлургический завод"

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 30-0.5 проволока 1.2-1.9ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 40 G5-SM800 проволока 2ММ Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 11990 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 30 8ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 774 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 40-0.5 трубчатый 1.9ММ 9.3КГ/М3 4.4кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 63 Прв КР 3ММ ГОСТ 21931-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 1950,42 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 63 Т1.0А 1ММ 0.5КГ ГОСТ 21931-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 3931,2 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС-61 проволока 2-4ММ 8.5КГ/М3 3.9кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Двуокись германия для производства оксидных стекол ТУ 48-4-545-90 АО "ГЕРМАНИЙ" Германий необработанный Не указана В корзину

Двуокись германия растворимая прокаленная катализная GeO2 99.9999ПРОЦ 4.28г/см3 10КГ АО "ГЕРМАНИЙ" Россия Германий необработанный Не указана В корзину

Крючок клеящийся Command пластик белый 9.7х2.8х17.2 2ШТ Китай Изделия из хрома от 170 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 30 пруток 8ММ ГОСТ 21931-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину