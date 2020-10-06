Труба Труба ТВЧ-А-К48-Т5/40-ЛТО ТУ 1380-036-05757848-2015 ОАО "Выксунский металлургический завод"

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 30-0.5 проволока 1.2-1.9ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОС 40 G5-SM800 проволока 2ММ
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 11990₽
Припой оловянно-свинцовый ПОС 30 8ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 774₽
Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 40-0.5 трубчатый 1.9ММ 9.3КГ/М3 4.4кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОС 63 Прв КР 3ММ ГОСТ 21931-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 1950,42₽
Припой оловянно-свинцовый ПОС 63 Т1.0А 1ММ 0.5КГ ГОСТ 21931-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 3931,2₽
Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС-61 проволока 2-4ММ 8.5КГ/М3 3.9кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Двуокись германия для производства оксидных стекол ТУ 48-4-545-90 АО "ГЕРМАНИЙ"
Германий необработанный
Не указана
Двуокись германия растворимая прокаленная катализная GeO2 99.9999ПРОЦ 4.28г/см3 10КГ АО "ГЕРМАНИЙ" Россия
Германий необработанный
Не указана
Крючок клеящийся Command пластик белый 9.7х2.8х17.2 2ШТ Китай
Изделия из хрома
от 170₽
Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 30 пруток 8ММ ГОСТ 21931-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Баббит Б-83 Прв КР3 чушка ГОСТ 1320-74
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 1855₽