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    Главная / Торговый портал / Прутки, профили, плиты, полосы и ленты танталовые / Труба Труба ТВЧ-А-К48-Т5/40-ЛТО ТУ 1380-036-05757848-2015 ОАО "Выксунский металлургический завод"
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    Труба Труба ТВЧ-А-К48-Т5/40-ЛТО ТУ 1380-036-05757848-2015 ОАО "Выксунский металлургический завод"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Труба Труба ТВЧ-А-К48-Т5/40-ЛТО ТУ 1380-036-05757848-2015 ОАО "Выксунский металлургический завод"- Прутки, профили, плиты, полосы и ленты танталовые
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    Труба Труба ТВЧ-А-К48-Т5/40-ЛТО ТУ 1380-036-05757848-2015 ОАО "Выксунский металлургический завод"

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    • ООО "АРМАДА"
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      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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