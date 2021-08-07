Главная / Торговый портал / Изделия из хрома / Диспенсер (дозатор) механический для дезинфицирующих средств Mizotty ДМ1000 1000МЛ сталь AISI 430/пластик 1040х310х340ММ на стойке ТУ 28.29-009-27751390-2020
Диспенсер (дозатор) механический для дезинфицирующих средств Mizotty ДМ1000 1000МЛ сталь AISI 430/пластик 1040х310х340ММ на стойке ТУ 28.29-009-27751390-2020
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Диспенсер (дозатор) механический для дезинфицирующих средств Mizotty ДМ1000 1000МЛ сталь AISI 430/пластик 1040х310х340ММ на стойке ТУ 28.29-009-27751390-2020- Изделия из хрома
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Характеристики
Диспенсер механический для подачи дезинфицирующих средств. ТУ 28.29-009-27751390-2020 Объем контейнера 1л, материал контейнера - пластик, габаритные размеры 1040*310*340мм, высота зоны обработки рук - 900мм, материал диспенсера Сталь AISI 430.
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