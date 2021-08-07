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    Главная / Торговый портал / Изделия из хрома / Диспенсер (дозатор) механический для дезинфицирующих средств Mizotty ДМ1000 1000МЛ сталь AISI 430/пластик 1040х310х340ММ на стойке ТУ 28.29-009-27751390-2020
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Диспенсер (дозатор) механический для дезинфицирующих средств Mizotty ДМ1000 1000МЛ сталь AISI 430/пластик 1040х310х340ММ на стойке ТУ 28.29-009-27751390-2020

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Диспенсер (дозатор) механический для дезинфицирующих средств Mizotty ДМ1000 1000МЛ сталь AISI 430/пластик 1040х310х340ММ на стойке ТУ 28.29-009-27751390-2020- Изделия из хрома
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    Диспенсер (дозатор) механический для дезинфицирующих средств Mizotty ДМ1000 1000МЛ сталь AISI 430/пластик 1040х310х340ММ на стойке ТУ 28.29-009-27751390-2020

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 20000
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    Поставщики
    • ООО "НОВЫЕ РЕШЕНИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      23760
      Спецификация
      Торговля розничная предметами личной гигиены в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      23760c НДС
    • ООО "НИИР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      20000
      Спецификация
      Торговля розничная предметами личной гигиены в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      20000c НДС
    • ООО "ИНТЭРПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля розничная предметами личной гигиены в специализированных магазинах
      Характеристики
      Диспенсер механический для подачи дезинфицирующих средств. ТУ 28.29-009-27751390-2020 Объем контейнера 1л, материал контейнера - пластик, габаритные размеры 1040*310*340мм, высота зоны обработки рук - 900мм, материал диспенсера Сталь AISI 430.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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