Диспенсер (дозатор) механический для дезинфицирующих средств Mizotty ДМ1000 1000МЛ сталь AISI 430/пластик 1040х310х340ММ на стойке ТУ 28.29-009-27751390-2020

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Диспенсер (дозатор) механический для дезинфицирующих средств Mizotty ДМ1000 1000МЛ сталь AISI 430/пластик 1040х310х340ММ на стойке ТУ 28.29-009-27751390-2020- Изделия из хрома