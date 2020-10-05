Цена с НДС, руб.
Не указана
Спецификация
Производство металлообрабатывающих станков
Характеристики
1 Габаритные размеры ДхШхВ, мм. 910х790х1360
2 Установочная мощность, кВт. 380/50/750
3 Скорость прокатки, м/мин. 0,08...8,89 (бесступенчато)
4 Частота вращения роликов, об/мин. 0,4....47,4
5 Диаметр обрабатываемых деталей, мм. 80...1000
6 Максимальный вылет роликов, мм. 250
7 Толщина прокатываемого материала, мм. 0,25...1,25
8 Предел прочности прокатываемого материала, кг/м2. до 50
9 Межцентровое расстояние между валами, мм. 60
10 Давление пневмосети, кг/см2. 4...6
11 Масса механизма, кг. 200