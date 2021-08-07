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    Главная / Торговый портал / Плиты кухонные электрические / Плита электрическая Kogast ES-T67/P 15КВТ 380В 6 120х70х90СМ нержавеющая сталь/чугун Словения
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Плита электрическая Kogast ES-T67/P 15КВТ 380В 6 120х70х90СМ нержавеющая сталь/чугун Словения

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Плита электрическая Kogast ES-T67/P 15КВТ 380В 6 120х70х90СМ нержавеющая сталь/чугун Словения- Плиты кухонные электрические
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    Плита электрическая Kogast ES-T67/P 15КВТ 380В 6 120х70х90СМ нержавеющая сталь/чугун Словения

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 300000
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ТОРГОВЫЙ ДИЗАЙН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      250000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      300000
      Спецификация
      Торговля оптовая машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
      Характеристики
      Электрическая плита Kogast ES-T67/P предназначена для тепловой обработки продуктов в наплитной посуде. Имеет 6 квадратных конфорок, выполненных из чугуна. Корпус плиты выполнен из нержавеющей стали. Электромеханическая панель обеспечивет простоту управления. без жарочного шкафа. Габариты 1200x700x900мм, 15000Вт, 380В
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Республика Крым, Волгоградская область, Ростовская область, Ставропольский край, Краснодарский край, Город федерального значения Севастополь, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Республика Адыгея (Адыгея), Город Санкт-Петербург город федерального значения
      Подробнее
      300000c НДС

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