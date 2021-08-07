Плита электрическая Kogast ES-T67/P 15КВТ 380В 6 120х70х90СМ нержавеющая сталь/чугун Словения

Спецификация
Торговля оптовая машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
Характеристики
Электрическая плита Kogast ES-T67/P предназначена для тепловой обработки продуктов в наплитной посуде. Имеет 6 квадратных конфорок, выполненных из чугуна. Корпус плиты выполнен из нержавеющей стали. Электромеханическая панель обеспечивет простоту управления. без жарочного шкафа. Габариты 1200x700x900мм, 15000Вт, 380В
Регионы поставки
Республика Крым, Волгоградская область, Ростовская область, Ставропольский край, Краснодарский край, Город федерального значения Севастополь, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Республика Адыгея (Адыгея), Город Санкт-Петербург город федерального значения