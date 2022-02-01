Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов 3ПБ 30-8 п Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 1550₽
Система контроля доступа Турникет TTR-04CW трипод
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 70000₽
Производство сварочных работ и контроль качества сварных соединений СП 105-34-96 ГОСТ 31385-2008 ГОСТ 12.3.003-86 "Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности"
Работы по монтажу стальных строительных конструкций
от 21700₽
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов 3ПБ 25-8 п Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 1290₽
Опора строительная Омега-профиль 3000ММ алюминий окрашенный RAL 9006
Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи
Не указана
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Б13(1ПБ-13-1) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 400₽
Выполнение сварочных работ
Работы по монтажу стальных строительных конструкций
Не указана
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов 3ПБ 18-8 п Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 950₽
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов 3ПБ 27-8 п Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 1399₽
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Б25(2ПБ-25-3п) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 855₽
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Б22(2ПБ-22-3п) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 763₽
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Бу 30(5ПБ-30-27-П) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 2993₽