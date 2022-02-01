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    Главная / Торговый портал / Работы по монтажу стальных строительных конструкций / Выполнение сварочных работ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Выполнение сварочных работ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Выполнение сварочных работ- Работы по монтажу стальных строительных конструкций
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    Выполнение сварочных работ

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    • ПРИБЫЛОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
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      Спецификация
      Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Хабаровский край
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