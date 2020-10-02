Припой оловянно-свинцовый с канифолью Зубр ПОС-61 трубчатый 1ММ 0.2КГ 55450-200-10C
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Заготовка БрХ2-МП 230/115х11ММ ТТ 08-752-2003
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Не указана
Баббит Б-83 Пт КР 8 ГОСТ 1320-74
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 3048₽
Баббит Б-83 Прв КР 4 ГОСТ 1320-74
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 3000₽
Припой оловянно-свинцовый ПОС 30 8ММ ГОСТ 21931-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 601,8₽
Припой оловянно-свинцовый ПОС 40 0.2КГ
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОС 40 прв 1ММ катушка 0.1КГ +183...+238ГРАД ЦЕЛЬС олово 40%, свинец 60% ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 2541,6₽
Припой оловянно-свинцовый с сертификатом качества ПОС 40 3ММ ГОСТ 21931-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОС 40 пруток круглый 8ММ ГОСТ 21931-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 780₽
Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 61М проволока 2-4ММ 8.5КГ/М3 1.1кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Кадмий металлический технический КД0 ПАО "ЧЦЗ"
Кадмий необработанный
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 проволока 2ММ 0.1КГ ГОСТ 21931-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана