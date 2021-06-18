Спецификация
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Характеристики
Потребляемая мощность от сети не более, Вт. 260
Световой поток модуля, Лм. 37000
Входное напряжение (переменный ток), В. от 170 до 264
Световая температура, К. 5000
Светодиоды OSRAM
Кол-во светодиодов: 144 шт.
Вторичная оптика: линзованный поликарбонат BAYER (линза устанавливается по требованию заказчика 10°,25°,45°,80°,120°,130*50°,140*40°,150°)
Тип крепления: поворотное.
Материал корпуса: анодированный алюминиевый профиль изготовлен методом экструзии
Тип крепления: поворотное (на прожекторную мачту).
Коэффициент мощности источника питания, Cos φ 0,98
Коэффициент полезного действия не менее, % 89
Класс светильника по способу защиты человека от поражения электрическим током I
Степень защиты светильника по ГОСТ 14254-2015
(IEC 60529:2013) IP66
Рабочая температура, С -60 / +55
Габаритные размеры, не более, мм (430х395х124*)
Масса светильника, не более, кг 12*
Расчетный ресурс светодиодов, час. 100 000
Коэффициент пульсации, % <1
Срок службы БП, час 100 000
Индекс цветопередачи: > 85Ra
Светильник типа DCI ДПП Industry M3.3 сертифицирован ТС RU C-RU.AБ91.B.00149, соответствует требованиям ТУ 27.40.39-004-03159089-2018 и признан годным для эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации светильника 60 месяцев