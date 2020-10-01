Цена без НДС, руб.
3165,83
Спецификация
Торговля оптовая электрической бытовой техникой
Характеристики
Торговая марка: Redmond
Подробные характеристики
Объем: 1.7 литр
Терморегулятор: Нет
Мощность: 2200 вт
Комус-Гид: для дома и офиса
Тип нагревательного элемента: диск
Подсветка: Да
Звуковой сигнал при закипании: Нет
Автоотключение при закипании: Да
Индикация уровня воды: Нет
Фильтр от накипи: да
Материал фильтра: синтетический
Отключение при отсутствии воды: Да
Длина шнура: 0.7 метр
Блокировка крышки: Нет
Цвет корпуса: серебристый
Вращение на 360 гр: Да
Материал корпуса: металл/стекло
Отсек для сетевого шнура: Да
Размер (ШхГхВ): 580x204x490 мм
Вес: 1.7 кг
Гарантийный срок: 24 мес
Страна происхождения: Китай