Характеристики

Торговая марка: Redmond Подробные характеристики Объем: 1.7 литр Терморегулятор: Нет Мощность: 2200 вт Комус-Гид: для дома и офиса Тип нагревательного элемента: диск Подсветка: Да Звуковой сигнал при закипании: Нет Автоотключение при закипании: Да Индикация уровня воды: Нет Фильтр от накипи: да Материал фильтра: синтетический Отключение при отсутствии воды: Да Длина шнура: 0.7 метр Блокировка крышки: Нет Цвет корпуса: серебристый Вращение на 360 гр: Да Материал корпуса: металл/стекло Отсек для сетевого шнура: Да Размер (ШхГхВ): 580x204x490 мм Вес: 1.7 кг Гарантийный срок: 24 мес Страна происхождения: Китай