Цена без НДС, руб.
16410,27
Спецификация
Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
Торговая марка: ATLANT
Подробные характеристики
Тип холодильника: с морозильником
Класс энергопотребления: А
Количество камер: 2
Объем общий: 280 литр
Объем холодильной камеры: 210 литр
Объем морозильной камеры: 70 литр
Тип управления: механическое
Уровень шума: 41 дб
Количество компрессоров: 1 шт.
Зона сохранения свежести: Нет
Количество отделений в морозильной камере: 2
Расположение морозильной камеры: сверху
Тип размораживания холодильной камеры: капельная система
Тип размораживания морозильной камеры: ручной
Полки холодильной камеры: 3 шт.
Материал полок: стекло
Цвет: белый
Длина шнура: 1 метр
Высота: 1630 мм
Ширина: 630 мм
Глубина: 600 мм
Вес изделия: 57 кг
Гарантийный срок: 36 мес
Страна происхождения: Беларусь