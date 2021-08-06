Спецификация
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Характеристики
Торговая марка: Tesler
Подробные характеристики
Тип холодильника: с морозильником
Класс энергопотребления: А
Количество камер: 1
Объем общий: 68 литр
Объем холодильной камеры: 62 литр
Объем морозильной камеры: 6 литр
Тип управления: механическое
Уровень шума: 39 дб
Количество компрессоров: 1 шт.
Зона сохранения свежести: Нет
Количество отделений в морозильной камере: 1
Расположение морозильной камеры: сверху
Тип размораживания холодильной камеры: ручной
Тип размораживания морозильной камеры: ручной
Полки холодильной камеры: 2 шт.
Материал полок: стекло
Цвет: коричневый
Длина шнура: 1.5 метр
Высота: 620 мм
Ширина: 445 мм
Глубина: 465 мм
Вес изделия: 17,5 кг
Гарантийный срок: 12 мес
Страна происхождения: Китай