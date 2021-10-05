Фотобарабан Комус 32A CF232A черный 23000 страниц совместимый для принтера HP

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фотобарабан Комус 32A CF232A черный 23000 страниц совместимый для принтера HP- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства