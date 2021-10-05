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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Фотобарабан Комус 32A CF232A черный 23000 страниц совместимый для принтера HP
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фотобарабан Комус 32A CF232A черный 23000 страниц совместимый для принтера HP

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фотобарабан Комус 32A CF232A черный 23000 страниц совместимый для принтера HP- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
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    Фотобарабан Комус 32A CF232A черный 23000 страниц совместимый для принтера HP

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    Цена
    от 839,5
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    Поставщики
    • ООО "СПЕЦОПТТОРГ НН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2650
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3180
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3180c НДС
    • ООО "ТСВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2650
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3180
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3180c НДС
    • ООО "ОПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2369,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2843
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      2843c НДС
    • ООО "ОСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2350
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2820
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2820c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2208,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2650
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Торговая марка: Комус Подробные характеристики Бренд печатающего устройства: HP Тип расходного материала: совместимый Цвет: черный Модель картриджа: 32A Код производителя: CF232A Емкость картриджа: стандартная Ресурс: 23000 страниц Количество в упаковке: 1 шт. Совместимые модели печатающих устройств: LJ Pro M203 , LaserJet Pro M203dw , LaserJet Pro M227fdn , LaserJet Pro M227fdw , LaserJet Pro M227sdn , LaserJet Pro M203dn
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2650c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2208,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2650
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Торговая марка: Комус Бренд печатающего устройства: HP Тип расходного материала: совместимый Цвет: черный Модель картриджа: 32A Код производителя: CF232A Емкость картриджа: стандартная Наличие чипа: Да Ресурс: 23000 страниц Количество в упаковке: 1 шт. Совместимые модели печатающих устройств: LJ Pro M203 , LaserJet Pro M203dw , LaserJet Pro M227fdn , LaserJet Pro M227fdw , LaserJet Pro M227sdn , LaserJet Pro M203dn
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2650c НДС
    • ЖУЧКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2500
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      2500
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2500c НДС
    • ООО "ССК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1080
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      900000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1080c НДС
    • ООО "АМИРКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      960
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      960c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ КАСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      700
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      840
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      840c НДС
    • ООО "ПРОФБИЗНЕСГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      699,58
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      839,5
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Подробнее
      839,5c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      5000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "М-ИНВЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      15000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "НИКА ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана

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