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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Многофункциональное устройство (МФУ) HP LaserJet Pro MFP M227fdw (G3Q75A)
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Многофункциональное устройство (МФУ) HP LaserJet Pro MFP M227fdw (G3Q75A)

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Многофункциональное устройство (МФУ) HP LaserJet Pro MFP M227fdw (G3Q75A)- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    13
    Многофункциональное устройство (МФУ) HP LaserJet Pro MFP M227fdw (G3Q75A)

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    Цена
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    Поставщики
    • ООО "ВОЛСАР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      26000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      31200
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      31200c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      30000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      30000c НДС
    • ООО "ССК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      29400
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      29400c НДС
    • ООО ПО "КВАНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23641,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      28370
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Торговая марка: HP Подробные характеристики Код производителя: G3Q75A Тип печати: черно-белая Максимальный формат: А4 Автоматическая двусторонняя печать: да Интерфейс Ethernet (RJ-45): да Интерфейс Wi-Fi: да Картридж в комплекте: да Скорость монохромной печати, страниц/мин: 28 Максимальная нагрузка: 30000 страниц/ме Максимальное разрешение печати: 4800x1200 точек на д Поддержка AirPrint: да Кабель USB в комплекте: Нет Функция факса: да Устройство подачи оригиналов: автоподатчик односторонний Емкость лотка подачи: 250 лист Емкость выходного лотка: 150 лист Плотность бумаги (диапазон): 60-163 г/кв.м Типы печатных материалов: бумага Разрешение сканера: 1200x1200 Максимальный размер сканирования (планшетный): 216x356 мм Максимальный размер сканирования (протяжной): 216x356 мм Скорость ч/б копирования (страниц/мин): 28 Телефонная трубка: Нет Объем памяти: 256 Mb Интерфейс USB: Да Потребляемая мощность во время печати: 475 вт Потребляемая мощность в режиме ожидания: 4.5 вт Максимальный уровень шума: 52 дб Размеры (ДхШхВ): 407x403x312 мм Цвет корпуса: белый Вес: 14.7 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай Кабель USB артикул: 399721, 399724 Силовой кабель артикул: 502978 Комус-Гид: средние рабочие группы
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      28370c НДС
    • ООО ПО "КВАНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23641,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      28370
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Торговая марка: HP Подробные характеристики Код производителя: G3Q75A Тип печати: черно-белая Максимальный формат: А4 Автоматическая двусторонняя печать: да Интерфейс Ethernet (RJ-45): да Интерфейс Wi-Fi: да Картридж в комплекте: да Скорость монохромной печати, страниц/мин: 28 Максимальная нагрузка: 30000 страниц/ме Максимальное разрешение печати: 4800x1200 точек на д Поддержка AirPrint: да Кабель USB в комплекте: Нет Функция факса: да Устройство подачи оригиналов: автоподатчик односторонний Емкость лотка подачи: 250 лист Емкость выходного лотка: 150 лист Плотность бумаги (диапазон): 60-163 г/кв.м Типы печатных материалов: бумага Разрешение сканера: 1200x1200 Максимальный размер сканирования (планшетный): 216x356 мм Максимальный размер сканирования (протяжной): 216x356 мм Скорость ч/б копирования (страниц/мин): 28 Телефонная трубка: Нет Объем памяти: 256 Mb Интерфейс USB: Да Потребляемая мощность во время печати: 475 вт Потребляемая мощность в режиме ожидания: 4.5 вт Максимальный уровень шума: 52 дб Размеры (ДхШхВ): 407x403x312 мм Цвет корпуса: белый Вес: 14.7 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай Кабель USB артикул: 399721, 399724 Силовой кабель артикул: 502978 Комус-Гид: средние рабочие группы
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      28370c НДС
    • ООО "УМНЫЙ СКЛАД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23641,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      28370
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Торговая марка: HP Подробные характеристики Код производителя: G3Q75A Тип печати: черно-белая Максимальный формат: А4 Автоматическая двусторонняя печать: да Интерфейс Ethernet (RJ-45): да Интерфейс Wi-Fi: да Картридж в комплекте: да Скорость монохромной печати, страниц/мин: 28 Максимальная нагрузка: 30000 страниц/ме Максимальное разрешение печати: 4800x1200 точек на д Поддержка AirPrint: да Кабель USB в комплекте: Нет Функция факса: да Устройство подачи оригиналов: автоподатчик односторонний Емкость лотка подачи: 250 лист Емкость выходного лотка: 150 лист Плотность бумаги (диапазон): 60-163 г/кв.м Типы печатных материалов: бумага Разрешение сканера: 1200x1200 Максимальный размер сканирования (планшетный): 216x356 мм Максимальный размер сканирования (протяжной): 216x356 мм Скорость ч/б копирования (страниц/мин): 28 Телефонная трубка: Нет Объем памяти: 256 Mb Интерфейс USB: Да Потребляемая мощность во время печати: 475 вт Потребляемая мощность в режиме ожидания: 4.5 вт Максимальный уровень шума: 52 дб Размеры (ДхШхВ): 407x403x312 мм Цвет корпуса: белый Вес: 14.7 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай Кабель USB артикул: 399721, 399724 Силовой кабель артикул: 502978 Комус-Гид: средние рабочие группы
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      28370c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23641,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      28370
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Торговая марка: HP Подробные характеристики Код производителя: G3Q75A Тип печати: черно-белая Максимальный формат: А4 Автоматическая двусторонняя печать: да Интерфейс Ethernet (RJ-45): да Интерфейс Wi-Fi: да Картридж в комплекте: да Скорость монохромной печати, страниц/мин: 28 Максимальная нагрузка: 30000 страниц/ме Максимальное разрешение печати: 4800x1200 точек на д Поддержка AirPrint: да Кабель USB в комплекте: Нет Функция факса: да Устройство подачи оригиналов: автоподатчик односторонний Емкость лотка подачи: 250 лист Емкость выходного лотка: 150 лист Плотность бумаги (диапазон): 60-163 г/кв.м Типы печатных материалов: бумага Разрешение сканера: 1200x1200 Максимальный размер сканирования (планшетный): 216x356 мм Максимальный размер сканирования (протяжной): 216x356 мм Скорость ч/б копирования (страниц/мин): 28 Телефонная трубка: Нет Объем памяти: 256 Mb Интерфейс USB: Да Потребляемая мощность во время печати: 475 вт Потребляемая мощность в режиме ожидания: 4.5 вт Максимальный уровень шума: 52 дб Размеры (ДхШхВ): 407x403x312 мм Цвет корпуса: белый Вес: 14.7 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай Кабель USB артикул: 399721, 399724 Силовой кабель артикул: 502978 Комус-Гид: средние рабочие группы
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      28370c НДС
    • ООО ПО "КВАНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23641,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      28370
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Торговая марка: HP Подробные характеристики Код производителя: G3Q75A Тип печати: черно-белая Максимальный формат: А4 Автоматическая двусторонняя печать: да Интерфейс Ethernet (RJ-45): да Интерфейс Wi-Fi: да Картридж в комплекте: да Скорость монохромной печати, страниц/мин: 28 Максимальная нагрузка: 30000 страниц/ме Максимальное разрешение печати: 4800x1200 точек на д Поддержка AirPrint: да Кабель USB в комплекте: Нет Функция факса: да Устройство подачи оригиналов: автоподатчик односторонний Емкость лотка подачи: 250 лист Емкость выходного лотка: 150 лист Плотность бумаги (диапазон): 60-163 г/кв.м Типы печатных материалов: бумага Разрешение сканера: 1200x1200 Максимальный размер сканирования (планшетный): 216x356 мм Максимальный размер сканирования (протяжной): 216x356 мм Скорость ч/б копирования (страниц/мин): 28 Телефонная трубка: Нет Объем памяти: 256 Mb Интерфейс USB: Да Потребляемая мощность во время печати: 475 вт Потребляемая мощность в режиме ожидания: 4.5 вт Максимальный уровень шума: 52 дб Размеры (ДхШхВ): 407x403x312 мм Цвет корпуса: белый Вес: 14.7 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай Кабель USB артикул: 399721, 399724 Силовой кабель артикул: 502978 Комус-Гид: средние рабочие группы
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      28370c НДС
    • ООО ПО "КВАНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23641,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      28370
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Торговая марка: HP Подробные характеристики Код производителя: G3Q75A Тип печати: черно-белая Максимальный формат: А4 Автоматическая двусторонняя печать: да Интерфейс Ethernet (RJ-45): да Интерфейс Wi-Fi: да Картридж в комплекте: да Скорость монохромной печати, страниц/мин: 28 Максимальная нагрузка: 30000 страниц/ме Максимальное разрешение печати: 4800x1200 точек на д Поддержка AirPrint: да Кабель USB в комплекте: Нет Функция факса: да Устройство подачи оригиналов: автоподатчик односторонний Емкость лотка подачи: 250 лист Емкость выходного лотка: 150 лист Плотность бумаги (диапазон): 60-163 г/кв.м Типы печатных материалов: бумага Разрешение сканера: 1200x1200 Максимальный размер сканирования (планшетный): 216x356 мм Максимальный размер сканирования (протяжной): 216x356 мм Скорость ч/б копирования (страниц/мин): 28 Телефонная трубка: Нет Объем памяти: 256 Mb Интерфейс USB: Да Потребляемая мощность во время печати: 475 вт Потребляемая мощность в режиме ожидания: 4.5 вт Максимальный уровень шума: 52 дб Размеры (ДхШхВ): 407x403x312 мм Цвет корпуса: белый Вес: 14.7 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай Кабель USB артикул: 399721, 399724 Силовой кабель артикул: 502978 Комус-Гид: средние рабочие группы
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      28370c НДС
    • ООО ПО "КВАНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23641,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      28370
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Торговая марка: HP Подробные характеристики Код производителя: G3Q75A Тип печати: черно-белая Максимальный формат: А4 Автоматическая двусторонняя печать: да Интерфейс Ethernet (RJ-45): да Интерфейс Wi-Fi: да Картридж в комплекте: да Скорость монохромной печати, страниц/мин: 28 Максимальная нагрузка: 30000 страниц/ме Максимальное разрешение печати: 4800x1200 точек на д Поддержка AirPrint: да Кабель USB в комплекте: Нет Функция факса: да Устройство подачи оригиналов: автоподатчик односторонний Емкость лотка подачи: 250 лист Емкость выходного лотка: 150 лист Плотность бумаги (диапазон): 60-163 г/кв.м Типы печатных материалов: бумага Разрешение сканера: 1200x1200 Максимальный размер сканирования (планшетный): 216x356 мм Максимальный размер сканирования (протяжной): 216x356 мм Скорость ч/б копирования (страниц/мин): 28 Телефонная трубка: Нет Объем памяти: 256 Mb Интерфейс USB: Да Потребляемая мощность во время печати: 475 вт Потребляемая мощность в режиме ожидания: 4.5 вт Максимальный уровень шума: 52 дб Размеры (ДхШхВ): 407x403x312 мм Цвет корпуса: белый Вес: 14.7 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай Кабель USB артикул: 399721, 399724 Силовой кабель артикул: 502978 Комус-Гид: средние рабочие группы
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      28370c НДС
    • ООО "ОСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      28200
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      28200c НДС
    • ООО "ИНТЭРПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      27900
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      27900c НДС
    • ООО "НИКА ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      27900
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      27900c НДС
    • ПИМЕНОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      27000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      27000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      27000c НДС
    • ООО "ДИРЕКТ-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      26600
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      26600
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      26600c НДС
    • ООО "КРОСС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21870
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      26244
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      26244c НДС
    • ООО "ИНТЕЛЛЕКТСВЯЗЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      25500
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      21250000
      Регионы поставки
      Подробнее
      25500c НДС
    • ООО "ПОРТ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21111,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      25334
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      25334c НДС
    • ООО "ПОЛИНОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21033
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      25239,6
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      25239,6c НДС
    • Прайм-техсервис
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20833,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      25000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      25000c НДС
    • ООО "ТЕЛЕВЕК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20487,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24585
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      24585c НДС
    • ООО "ДИРЕКТ-ПРИНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23400
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      23400
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      23400c НДС
    • ООО "РОСС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19150
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22980
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      22980c НДС
    • МИЗИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19125
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22950
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      22950c НДС
    • ООО "ОПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17722,22
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21266,67
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      21266,67c НДС
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      21000c НДС
    • ООО "М-ИНВЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      15000
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "КОМПАНИЯ КАСТ"
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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      15000
      Регионы поставки
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      Не указана

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