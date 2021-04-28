Характеристики

Торговая марка: HP Подробные характеристики Код производителя: G3Q75A Тип печати: черно-белая Максимальный формат: А4 Автоматическая двусторонняя печать: да Интерфейс Ethernet (RJ-45): да Интерфейс Wi-Fi: да Картридж в комплекте: да Скорость монохромной печати, страниц/мин: 28 Максимальная нагрузка: 30000 страниц/ме Максимальное разрешение печати: 4800x1200 точек на д Поддержка AirPrint: да Кабель USB в комплекте: Нет Функция факса: да Устройство подачи оригиналов: автоподатчик односторонний Емкость лотка подачи: 250 лист Емкость выходного лотка: 150 лист Плотность бумаги (диапазон): 60-163 г/кв.м Типы печатных материалов: бумага Разрешение сканера: 1200x1200 Максимальный размер сканирования (планшетный): 216x356 мм Максимальный размер сканирования (протяжной): 216x356 мм Скорость ч/б копирования (страниц/мин): 28 Телефонная трубка: Нет Объем памяти: 256 Mb Интерфейс USB: Да Потребляемая мощность во время печати: 475 вт Потребляемая мощность в режиме ожидания: 4.5 вт Максимальный уровень шума: 52 дб Размеры (ДхШхВ): 407x403x312 мм Цвет корпуса: белый Вес: 14.7 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай Кабель USB артикул: 399721, 399724 Силовой кабель артикул: 502978 Комус-Гид: средние рабочие группы