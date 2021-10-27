Цена без НДС, руб.
13127,5
Спецификация
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Характеристики
Товарные весы M-ER 335ACP-150.20 500x400, Вес 14.6 кг, Наибольший предел взвешивания, кг 150 кг, Наименьший предел взвешивания- кг 0.4 кг, Размер платформы, (мм)-500x400, Дискретность, кг-0.02 кг, Класс точности Средний (III), Дисплей LED/LCD, Питание- От сети и аккумулятора, Производитель Меркурий, Min рабочая t, (°С). Платформа Нержавеющая сталь, Рама Крашеная сталь, Калибровка Внешняя. С метрологической поверкой.