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    Главная / Торговый портал / Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали / Проволока пломбировочная комбинированная 100М 0.75ММ сталь, нейлон катушка
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Проволока пломбировочная комбинированная 100М 0.75ММ сталь, нейлон катушка

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Проволока пломбировочная комбинированная 100М 0.75ММ сталь, нейлон катушка- Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
    11
    Проволока пломбировочная комбинированная 100М 0.75ММ сталь, нейлон катушка

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 180
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    Поставщики
    • ООО "ПЕТРОПОЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      180
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      180
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
      Подробнее
      180c НДС
    • ООО "РМК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,80
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2,17
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      комбинированная с нейлоном, на пластиковых катушках; 0,75 мм; в катушке по 100 метров
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2,17c НДС
    • ООО "ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,80
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2,17
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      комбинированная с нейлоном, на пластиковых катушках; 0,75 мм; в катушке по 100 метров
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2,17c НДС

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