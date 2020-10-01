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    Главная / Торговый портал / Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки / Галоши диэлектрические защитные РиРд 1000В резиновые ТР ТС 019/2011 ТУ2595-012-00149564-2010 ОАО "Завод резинотехнических изделий"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Галоши диэлектрические защитные РиРд 1000В резиновые ТР ТС 019/2011 ТУ2595-012-00149564-2010 ОАО "Завод резинотехнических изделий"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Галоши диэлектрические защитные РиРд 1000В резиновые ТР ТС 019/2011 ТУ2595-012-00149564-2010 ОАО "Завод резинотехнических изделий"- Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
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    Галоши диэлектрические защитные РиРд 1000В резиновые ТР ТС 019/2011 ТУ2595-012-00149564-2010 ОАО "Завод резинотехнических изделий"

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 993
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    Единица измерения:
    ПАР
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    Поставщики
    • ООО "ТРАНСИНСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      827,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      993
      Спецификация
      Производство предметов одежды и ее аксессуаров из вулканизированной резины
      Характеристики
      Галоши резиновые диэлектрические. Средства индивидуальной защиты от воздействия электрическою тока (-защитные свойства: Эн - от электрического тока напряжением до 1000 В): галоши резиновые формовые диэлектрические, торговая чарка «РиРд». Продукция изготовлена в соответствии с ТУ2595-012-00149564-2010 Галоши резиновые диэлектрические
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Московская область
      Подробнее
      993c НДС
    • ООО ТД "РОСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      827,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      993
      Спецификация
      Производство предметов одежды и ее аксессуаров из вулканизированной резины
      Характеристики
      Галоши резиновые диэлектрические. Средства индивидуальной защиты от воздействия электрическою тока (-защитные свойства: Эн - от электрического тока напряжением до 1000 В): галоши резиновые формовые диэлектрические, торговая чарка «РиРд». Продукция изготовлена в соответствии с ТУ2595-012-00149564-2010 Галоши резиновые диэлектрические
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      993c НДС

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