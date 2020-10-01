Характеристики

Сапоги, модели АРТ. 211153УМ. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь специальная кожаная на однослойной и двухслойной подошве из нитрильной резины и полиуретана (нитрил, ПУ/нитрил), полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого, клеевого методов крепления и метода крепления горячей вулканизации для зашиты от повышенных температур (кратковременного контакта с нагретыми поверхностями до +300°С в течение 60 секунд, искр и брызг расплавленного металла), химических факторов (нефти, нефтепродуктов), механических воздействий (от ударов в носочной части -энергией 50Дж, 200Дж с внутренними защитными термопластичными или поликарбонатными подносками; от проколов 1200Н с проколозащитной кевларовой прокладкой), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в 1-П,Ш, IV и особой климатических поясах, утепленные искусственным и натуральным мехом, многослойным пакетом утеплителя: сапоги, модели АРТ. 211153УМ Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия», ГОСТ 12.4.137-200 [ «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли Технические условия», ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений Общие технические УСЛОВИЯ», ТО 8800-007-77295075-2014 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ ИЗ КОЖИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ ОСОБО НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ, ДЛЯ ЗАЩИТЫ НОГ' ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВТО 8800-008-77295075-2014 «ОБУВЬ СОЦИАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ ИЗ КОЖИ. ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ ОСОБО НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ, ДЛЯ ЗАЩИТЫ НОГ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ»