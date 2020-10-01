Спецификация
Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
Артикул 107412020
Вес (кг) 31
Габариты д х ш х в (мм) 510x480x875
Типосн. фильтра Wet filter sieve
Эл. кабель (м): 10
Поток воздуха (л/мин): 3600
Вакуум (мбар/кПа): 230/23
Мощность макс (Вт): 1500
Мощность мэк (Вт): 1200
Напряжение (В/~/ГЦ/А): 230/1/50-60/16
Рабочий уровень шума (дБ(А)): 57
Объем контейнера (л-макс): 70
Объем всас./откачки - в/из (л/м): in 200/out 300
Держатель кабеля: есть
Плавный пуск: есть
Автооткачивающая помпа 300 л/м : есть
Контроль скорости двигателя: есть
Прочная стальная рама: есть
Опрокидывающийся контейнер: есть
Ground fault circuit breaker (PRCD) : есть