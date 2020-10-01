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    Главная / Торговый портал / Пылесосы бытовые / Пылесос строительный Nilfisk ATTIX 751-71 MWF 230/1/50 1200ВТ 230В 57ДЕЦИБЕЛ 70Л 510х480х875ММ 31КГ черный/синий/серебристый 10М держатель кабеля/ плавный пуск/ автооткачивающая помпа 300Л/МИН/ контроль скорости двигателя/ прочная стальная рама/ опрокидывающийся контейнер/ Ground fault circuit breaker (PRCD) для сбора воды 107412020
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Пылесос строительный Nilfisk ATTIX 751-71 MWF 230/1/50 1200ВТ 230В 57ДЕЦИБЕЛ 70Л 510х480х875ММ 31КГ черный/синий/серебристый 10М держатель кабеля/ плавный пуск/ автооткачивающая помпа 300Л/МИН/ контроль скорости двигателя/ прочная стальная рама/ опрокидывающийся контейнер/ Ground fault circuit breaker (PRCD) для сбора воды 107412020

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пылесос строительный Nilfisk ATTIX 751-71 MWF 230/1/50 1200ВТ 230В 57ДЕЦИБЕЛ 70Л 510х480х875ММ 31КГ черный/синий/серебристый 10М держатель кабеля/ плавный пуск/ автооткачивающая помпа 300Л/МИН/ контроль скорости двигателя/ прочная стальная рама/ опрокидывающийся контейнер/ Ground fault circuit breaker (PRCD) для сбора воды 107412020- Пылесосы бытовые
    8
    Пылесос строительный Nilfisk ATTIX 751-71 MWF 230/1/50 1200ВТ 230В 57ДЕЦИБЕЛ 70Л 510х480х875ММ 31КГ черный/синий/серебристый 10М держатель кабеля/ плавный пуск/ автооткачивающая помпа 300Л/МИН/ контроль скорости двигателя/ прочная стальная рама/ опрокидывающийся контейнер/ Ground fault circuit breaker (PRCD) для сбора воды 107412020

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    Цена
    от 158400
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    Поставщики
    • ООО "ДИБАТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      200000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      240000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      240000c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС ЧИСТОТЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      175960
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      175960
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Артикул 107412020 Вес (кг) 31 Габариты д х ш х в (мм) 510x480x875 Типосн. фильтра Wet filter sieve Эл. кабель (м): 10 Поток воздуха (л/мин): 3600 Вакуум (мбар/кПа): 230/23 Мощность макс (Вт): 1500 Мощность мэк (Вт): 1200 Напряжение (В/~/ГЦ/А): 230/1/50-60/16 Рабочий уровень шума (дБ(А)): 57 Объем контейнера (л-макс): 70 Объем всас./откачки - в/из (л/м): in 200/out 300 Держатель кабеля: есть Плавный пуск: есть Автооткачивающая помпа 300 л/м : есть Контроль скорости двигателя: есть Прочная стальная рама: есть Опрокидывающийся контейнер: есть Ground fault circuit breaker (PRCD) : есть
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      175960c НДС
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      132000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      158400
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      158400c НДС

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