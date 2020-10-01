Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки

Характеристики

Артикул 107412020 Вес (кг) 31 Габариты д х ш х в (мм) 510x480x875 Типосн. фильтра Wet filter sieve Эл. кабель (м): 10 Поток воздуха (л/мин): 3600 Вакуум (мбар/кПа): 230/23 Мощность макс (Вт): 1500 Мощность мэк (Вт): 1200 Напряжение (В/~/ГЦ/А): 230/1/50-60/16 Рабочий уровень шума (дБ(А)): 57 Объем контейнера (л-макс): 70 Объем всас./откачки - в/из (л/м): in 200/out 300 Держатель кабеля: есть Плавный пуск: есть Автооткачивающая помпа 300 л/м : есть Контроль скорости двигателя: есть Прочная стальная рама: есть Опрокидывающийся контейнер: есть Ground fault circuit breaker (PRCD) : есть