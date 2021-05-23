Шкаф для одежды и документов Nt-47+Nt48+Nt-63+Nt-54 2080х460х2070ММ 4-дверный орех Ондо ЛДСП 16ММ с гардеробным отделением New Tone ООО "Мебель стиль" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для одежды и документов Nt-47+Nt48+Nt-63+Nt-54 2080х460х2070ММ 4-дверный орех Ондо ЛДСП 16ММ с гардеробным отделением New Tone ООО "Мебель стиль" Россия- Шкафы для одежды деревянные