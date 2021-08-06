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    Главная / Торговый портал / Косилки для газонов, парков или спортивных площадок / Газонокосилка минирайдер MTD Minirider 76 RDE 8.2КВТ 1920х860х1120ММ 38-95ММ 4.9Л 76СМ 150Л США
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Газонокосилка минирайдер MTD Minirider 76 RDE 8.2КВТ 1920х860х1120ММ 38-95ММ 4.9Л 76СМ 150Л США

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Газонокосилка минирайдер MTD Minirider 76 RDE 8.2КВТ 1920х860х1120ММ 38-95ММ 4.9Л 76СМ 150Л США- Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
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    Газонокосилка минирайдер MTD Minirider 76 RDE 8.2КВТ 1920х860х1120ММ 38-95ММ 4.9Л 76СМ 150Л США

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    Цена
    от 240000
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "СМС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      202500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      243000
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      243000c НДС
    • ООО "ВЕДА ЭНЕРГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      200000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      240000
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      240000c НДС
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      200000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      240000
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      240000c НДС
    • ИП Родя П.О.
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Тип трактора, райдера, минитрактора: Райдер-газонокосилка Производитель двигателя: MTD (США) Тип двигателя: Бензиновый Максимальная мощность (Л.С): 15 Номинальная мощность (кВт): 8.2 Привод колес: Задний Высота скашивания (ММ): От 38 До 95 Ширина скашивания (СМ): 76 Тип трансмиссии: TRANS MATIC (Полуавтоматическая) Количество цилиндров (ШТ): 1 Объем травосборника (Л): 150 Объем двигателя (СМ3): 420 Объем топливного бака (Л): 4.9 Размер передних колес: 33x12.7 Размер задних колес: 40x16.5 Радиус поворота (СМ): 46 Запуск двигателя: Электрический Наличие травосборника: Есть Количество скоростей: 6 вперед / 6 назад Вес (КГ): 145 Габариты (ДхШхВ): 192x86x112
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Ставропольский край
      Подробнее
      Не указана

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