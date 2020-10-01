Характеристики

БПВЛ 1х1,5, Жильность 1, Сечение 1.5.провод БПВЛ 1х1,5 состоит из нескольких медных проводников, которые покрыты оболочкой из хлопковой нитки, сверху изолирован пластикатом из ПВХ, а затем нанесен медный экран.провод БПВЛ 1х2,5 применяется в авиационных устройствах, бортовых сетях,различном бортовом и электрическом авиатехническом оборудовании, а так же в бортовых приборах тракторов и автомобилей, при номинальном напряжении 0.28 кВт и постоянном напряжении 0.5 кВт. Устойчивы к вибрационным нагрузкам, акустическому шуму, к соляному туману и плесени, грибкам, изморози. Провод эксплуатируется при температурном режиме от -60 до +70 °С.