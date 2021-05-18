Характеристики

"Режимы работы Сухая уборка Да Плавный запуск двигателя Да Электропитание Потребляемая мощность 1300 Вт, Длина сетевого шнура 6.5 м Мощность Макс. мощность всасывания 280 Вт. Уровень шума Максимальный уровень шума 83 дБ Фильтр Циклонный фильтр Да Класс фильтра H13 Система сбора пыли и грязи Объем контейнера для пыли 2 л Безопасность Отключение при перегреве Да Корпус Вертикальная парковка Да Поворачивающиеся колеса Да Тип трубки телескопическая Сетевой шнур Автоматическое сматывание шнура Да Насадки Насадка для пола и ковров Да Количество насадок 3 Насадка для мягкой мебели Да Насадка щелевая Да Цвет серебр./оранж. Вес Вес 7.3 кг"