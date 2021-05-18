Спецификация
Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
"Режимы работы
Сухая уборка Да
Плавный запуск двигателя Да
Электропитание Потребляемая мощность 1300 Вт, Длина сетевого шнура 6.5 м
Мощность Макс. мощность всасывания 280 Вт. Уровень шума Максимальный уровень шума 83 дБ
Фильтр
Циклонный фильтр Да
Класс фильтра H13
Система сбора пыли и грязи
Объем контейнера для пыли 2 л
Безопасность
Отключение при перегреве Да
Корпус
Вертикальная парковка Да
Поворачивающиеся колеса Да
Тип трубки телескопическая
Сетевой шнур
Автоматическое сматывание шнура Да
Насадки
Насадка для пола и ковров Да
Количество насадок 3
Насадка для мягкой мебели Да
Насадка щелевая Да
Цвет серебр./оранж.
Вес Вес 7.3 кг"