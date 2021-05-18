Характеристики

"Технические характеристики Питание: Литий-ионный аккумулятор Постоянная мощность всасывания 28/65 аВт Фильтрация Основной фильтр Root Cyclone Предмоторный фильтр промывной Зарядка: От сети 220 В Время зарядки от 220 В 5.5 часа Насадки Универсальная электрощетка с щетинками из углеродного волокна Carbon Fibre Насадка для мягкой мебели Щелевая насадка Режимы работы 1 режим 20 минут, без электрощетки 2 режим 17 минут, с электрощеткой Турбо-режим 6 минут с максимальной мощностью всасывания Общие характеристики Двигатель Dyson V2 с цифровым управлением Плавное управление движением насадки благодаря технологии V-ball Шарнирное крепление насадки вращение на 360 градусов Включение легким нажатием Гигиеничная очистка контейнера для сбора пыли просто нажмите на кнопку с любой стороны, для очистки контейнера Настенное крепление используется для зарядки аккумулятора, хранения пылесоса и дополнительных насадок Прямая зарядка батареи, зарядное устройство подсоединяется напрямую к аккумулятору Съемная трубка для уборки в труднодоступных местах Материал трубы алюминий Насадка всегда плотно прилегает к полу Одобрен для людей, страдающих аллергией Зарядное устройство Емкость колбы 0.35 л Уровень шума 85 дБ Вес 2.3 кг Цвет — Гарантия — 24 мес. Страна производитель: Малайзия Штрих-код: 5025155014660 Вес и габариты в упаковке: 4.32 кг; 0.145×0.305×0.73 м"