Спецификация
Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
"Технические характеристики Питание:
Литий-ионный аккумулятор
Постоянная мощность всасывания 28/65 аВт
Фильтрация
Основной фильтр Root Cyclone
Предмоторный фильтр промывной
Зарядка:
От сети 220 В
Время зарядки от 220 В 5.5 часа
Насадки
Универсальная электрощетка с щетинками из углеродного волокна Carbon Fibre
Насадка для мягкой мебели
Щелевая насадка
Режимы работы
1 режим 20 минут, без электрощетки
2 режим 17 минут, с электрощеткой
Турбо-режим 6 минут с максимальной мощностью всасывания
Общие характеристики
Двигатель Dyson V2 с цифровым управлением
Плавное управление движением насадки благодаря технологии V-ball
Шарнирное крепление насадки вращение на 360 градусов
Включение легким нажатием
Гигиеничная очистка контейнера для сбора пыли просто нажмите на кнопку с любой стороны, для очистки контейнера
Настенное крепление используется для зарядки аккумулятора, хранения пылесоса и дополнительных насадок
Прямая зарядка батареи, зарядное устройство подсоединяется напрямую к аккумулятору
Съемная трубка для уборки в труднодоступных местах
Материал трубы алюминий
Насадка всегда плотно прилегает к полу
Одобрен для людей, страдающих аллергией
Зарядное устройство
Емкость колбы 0.35 л
Уровень шума 85 дБ
Вес 2.3 кг
Цвет —
Гарантия — 24 мес.
Страна производитель: Малайзия
Штрих-код: 5025155014660
Вес и габариты в упаковке: 4.32 кг; 0.145×0.305×0.73 м"