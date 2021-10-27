Весы товарные напольные Масса-К TB-S-200.2-RP1 200КГ 20/50Г Ethernet, RS-232 520х395х95ММ 8.2КГ

Цена без НДС, руб.
39517,5
Спецификация
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Характеристики
Весы напольныеTB-S-200.2-RP1 габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм 520х395х95, размер платформы (ДхШ), мм 520х395, масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг 8,2/9,0. разъемы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам: ethernet, DB9-MA/вилка (интерфейс RS-232)