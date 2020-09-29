Мясорубка МИМ-300 100КВТ 1.1КВТ 560x520x420ММ 42КГ Гост 15150-69, ТУ 5.899-111901-88
Электромясорубки
от 48600₽
Мясорубка МИМ-300М
Электромясорубки
от 47188,2₽
Мясорубка МИМ-300М 1.44КВТ 560х520х420ММ 42КГ ГОСТ 15150-69 ТУ5.899-111901-88
Электромясорубки
от 35500₽
Мясорубка УКМ-02 (М-80) 380КВТ 0.75КВТ 700х310х400ММ ГОСТ 15150-69
Электромясорубки
от 44250₽
Электромясорубка ROAL SXC-12 0.65ВТ 220В 120КГ/Ч 385х220х430ММ
Электромясорубки
Не указана
Электромясорубка Bosch MFW 66020 500ВТ 4.8КГ 3 диска, реверс
Электромясорубки
от 9840₽
Электромясорубка Koncar MEM 12E 250ВТ 220В 100КГ/Ч 420х250х250ММ 11.3КГ нож 1ШТ, решетка 1ШТ Хорватия
Электромясорубки
от 37080₽
Мясорубка МИМ-300 1.9КВТ 680Х400Х441ММ
Электромясорубки
от 52622,4₽
Мясорубка промышленная профессиональная МИМ-300М 1.44КВТ 560х520х420ММ 42КГ
Электромясорубки
от 39000₽
Мясорубка Convito HM-12N 0.85КВТ 495х210х390ММ 28КГ
Электромясорубки
от 24656₽
Мясорубка с ручным приводом "Дива-МРП" 0.7КГ ГОСТ 4025-95 АО АПЗ "Ротор"
Электромясорубки
Не указана
Электромясорубка Bosch MFW 67600 2000ВТ 3.5КГ/МИН
Электромясорубки
от 11490₽