Выполнение работ по гидроизоляции основания и замене покрытия в кухне в главном корпусе ресторана "Надежда"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Выполнение работ по гидроизоляции основания и замене покрытия в кухне в главном корпусе ресторана "Надежда"- Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие