Панель стеновая трехслойная с утеплителем сэндвич с креплением Z-LOCK ПСБ 100х1000ММ 0.7-РЕ-RAL5015-MESA 1/0.7-РЕ-RAL7004-MESA 1 A ГОСТ 32603-2012 ООО Энергия Россия
Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия
от 6960₽
Панель стеновая сэндвич ПСМ-150 1200х6000х150ММ с минеральным утеплителем 0.5 PE/0.5 PE RAL 7004/RAL 9003
Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия
Не указана
Панель стеновая сэндвич ПСМ-150 1000х6000х150ММ с минеральным утеплителем 0.5 PE/0.5 PE RAL 7047/RAL 9003
Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия
от 4200₽
Петля стрела никель для навесных ворот сталь 22х250ММ
Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия
от 86₽
Кронштейн одиночный DKC LAS 41х41 основание 500ММ горячеоцинкованный
Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия
от 405,26₽
Буклетница Комус Парус-2 напольная перфорированная для рекламных буклетов 1600х457х360 металл хромированный
Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия
от 7815₽
Буклетница Комус напольная разборная для рекламных буклетов 360х490х1542ММ алюминий серебристый 10 карманов А4
Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия
от 15600₽
Пресс волл легкая сборно-разборная 3х2М металл хромированные трубы, фотопанно бесшовное (полноцветная широкоформатная печать), специальная сумка-тубус для упаковки
Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия
от 17900₽
Пресс волл легкая сборно-разборная 4х2М металл хромированные трубы, фотопанно бесшовное (полноцветная широкоформатная печать), специальная сумка-тубус для упаковки
Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия
от 66000₽
Автоматика Prepona ПВР-02 ДАБР.303225.002 RAL 7040 для распашных ворот ЗАО "ЦЕСИС НИКИРЭТ"
Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия
Не указана
Кронштейн с переменным углом Feron ДС-1-48 230х150х120ММ для уличного светильника 41427
Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия
от 330,12₽
Привод электрический DoorHan Shaft-120 400В IP44 120НМ для ворот до 550КГ -30...+55ГРАД ЦЕЛЬС Shaft-120KIT
Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия
от 94440₽